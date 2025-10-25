В расписании Курумоча появятся рейсы на вьетнамский остров

Самарский аэропорт Курумоч перейдет на осенне-зимнее расписание работы в воскресенье, 26 октября. В нем появятся новые рейсы на остров Фукуок во Вьетнаме. Об этом сообщает пресс-служба Курумоча.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Полеты планирует осуществлять авиакомпания Azur Air на Вoeing 767-300 вместимостью до 336 мест»,— говорится в сообщении.

В осенне-зимний период запланированы рейсы из Самары по 37 направлениям, из которых 18 — международные. Полеты будут выполнять 23 авиакомпании.

Наиболее популярными направлениями остаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург. В три аэропорта московского авиаузла будет отправляться до 11 рейсов в сутки, которые выполняют «Аэрофлот», «Россия», S7, Utair и «Победа». В Санкт-Петербург запланированы до пяти рейсов в день от авиакомпаний «Россия», Smartavia и «Победа». Также доступны рейсы в Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Калининград и Иркутск.

В зимнем расписании сохраняются ежедневные рейсы в Сочи от «Уральских авиалиний», «Победы», Икар, «Nordwind Airlines» и «Россия». Международные полеты включают рейсы на Шри Ланку, Тайланд, Египет, ОАЭ, Турцию, а также страны СНГ и ближнего зарубежья.

Георгий Портнов