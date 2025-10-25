Китайцы пытались через Россию вывезти из Грузии 2 кг урана

В Тбилиси задержали трех граждан Китая, которые пытались купить 2 кг урана и вывезти его на родину через Россию. Об этом сообщил первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе.

«Члены преступной группы планировали незаконно купить в Тбилиси уран за $400 тыс., а затем через Российскую Федерацию транспортировать его в Китай», — заявил господин Маградзе на брифинге (цитата по ТАСС).

По версии следствия, гражданин Китая, который находился в Грузии нелегально, организовал приезд двух других специалистов из КНР. Вместе они начали искать уран по всей стране, а их действия координировали из Китая. Теперь иностранцам грозит до 10 лет лишения свободы. Против них возбудили дело по статье местного уголовного кодекса о незаконном обращении с ядерными материалами.