После аварии в Красноармейском районе завели дело

Следственное подразделение ОМВД России по Красноармейскому району возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) после аварии, в которой погибли мать и ее дети, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, утром 25 октября 51-летняя водитель Lada Granta на перекрестке села Миасское — поселок Лазурный при выезде на главную дорогу не уступила автомобилю Mitsubishi Lancer. Вторая машина, за рулем которой находилась 31-летняя водитель, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым самосвалом Howo. Мать и ее дети двух и пяти лет погибли на месте.

Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения. Ход расследования уголовного дела прокуратура района поставила на контроль.