Баскетбольный клуб УНИКС проиграл ЦСКА со счетом 75:86 в матче Единой лиги ВТБ

Казанский баскетбольный клуб УНИКС прервал свою серию из шести побед, проиграв московскому ЦСКА со счетом 75:86 в матче Единой лиги ВТБ.

Лучшим игроком УНИКСа стал Джален Рейнольдс, набравший 17 очков. У ЦСКА было яркое выступление Мело Тримбла, который принес команде 25 очков. Встреча прошла на домашней арене УНИКСа.

Счет по четвертям составил: 19:22, 17:21, 20:22 и 19:21. Следующий матч казанского клуба состоится 2 ноября против «Нижнего Новгорода».

Влас Северин