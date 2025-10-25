Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Тюменская ГИБДД за вечер отстранила от управления четверых водителей без прав

Тюменская Госавтоинспекция задержала четверых водителей, которые были за рулем без прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Среди задержанных — 19-летний водитель, который катал по городу двух знакомых. Его автомобиль не был зарегистрирован, за ним числился неоплаченный штраф. Машину эвакуировали, изъяв с нее номер, на водителя составили административный протокол, в суд передали данные о неоплаченном штрафе.

Задержали также 17-летнюю девушку, которая на маминой машине Mercedes направилась по ул. Республики к своему знакомому. Девушку привлекут за езду без прав, ее маму — за передачу автомобиля лицу без удостоверения.

Еще одним задержанным оказался таксист-мигрант. В ходе рейда еще 12 водителей привлекли за наличие тонировки на окнах.

Анна Капустина

