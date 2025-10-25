The Telegraph: ЦРУ пыталось сделать Черчилля антисоветским пропагандистом

ЦРУ в 1958 году пыталось завербовать бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля, чтобы он помог настроить советских граждан и жителей Восточной Европы против марксизма. От политика хотели, чтобы он по радио выступал с критикой советской идеологии, внушая, что основные ее положения ошибочны. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на рассекреченные документы ЦРУ.

В ЦРУ хотели, чтобы политик выступал в эфире «Радио Свобода» (признано иностранным агентом и нежелательной организацией в РФ). Вместе с ним разведывательное ведомство хотело привлечь других известных персон: в списке кандидатов были философ Сидни Хук и журналист российского происхождения Юджин Лайонс, бывший президент Франции Венсан Ориоль и вице-канцлер Австрии Бруно Питтерман.

Неизвестно, согласился ли господин Черчилль участвовать в распространении ревизионизма, или, как пишет The Telegraph, «еретического мышления» в СССР. Однако издание отмечает, что весной 1958 года Черчилль отклонил приглашение посетить Вашингтон по состоянию здоровья. Он побывал в Штатах год спустя, чтобы навестить президента Дуайта Эйзенхауэра, и это был его последний визит в Америку.