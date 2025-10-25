В ЦПКиО Волгограда обсудили реализацию муниципально-частного партнерства

В ходе прошедшего сегодня, 25 октября, рабочего совещания в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Волгограда руководство Департамента экономического развития и инвестиций администрации города и службы благоустройства ООО «Парк» обсудили продолжение реализации муниципально-частного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Руководитель департамента Ольга Боркунова и директор парка Андрей Еркин оценили уже созданное благоустройство вокруг объектов развлечения и общепита, а также дальнейшие планы по развитию парковых территорий. Ранее входные группы экстрим-объектов «Мельница» и «Большой маятник» украсили «висячими» садами, накануне на площадке аттракциона «Седьмое небо» появились новые кустарники.

К 2027 году планируется увеличить процент озеленения парка с 63% до 70%. Также в ЦПКиО должны преобразить территорию с альпаками. Специалисты уже задействованы в разработке концепции для пешеходной сети — «лабиринта».

По окончании рабочей встречи главный ландшафтный архитектор ЦПКиО Денис Вогель и главный агроном Александр Быков получили грамоты. Участники совещания указали на высокий уровень развития паркового пространства.

Павел Фролов