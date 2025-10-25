Европейские компании решили побороться

Европейские компании объединяются в борьбе за космос, чтобы бросить вызов Илону Маску. Промышленные гиганты Airbus, Thales и Leonardo договорились о создании совместного предприятия. Цель альянса — объединить экспертизу в производстве спутников, космических систем и прочих услуг. Планируется, что доли в новом проекте будут разделены почти поровну. При этом франко-германская Airbus получит компенсацию от своих партнеров, потому что внесет основной вклад в оборот предприятия. Главы компаний в своем совместном заявлении сообщили, что хотят «автономии Европы в космической сфере».

Сможет ли объединение конкурировать с проектами Маска? На этот вопрос “Ъ FM” ответил советник генерального директора группы компаний «Геоскан» Андрей Ионин: «Airbus и Европейское космическое агентство давно хотели начать конкуренцию с Маском и пытались создать ракету, которая дешевле и лучше, чем Falcon 9. Это им, естественно, не удалось. Их новая ракета Ariane 6 кратно дороже Falcon 9, поэтому ни о какой конкуренции на рынке и речи быть не может.

А теперь они видят, что Маск обгоняет их и в других вопросах — это и развитие космических технологий, и создание таких систем, как космическая связь. То есть они же не могут сказать, что хотят отделиться от Соединенных Штатов, правильно? Это будет плохо воспринято, в том числе американским президентом Дональдом Трампом. А то, что они хотят конкурировать с Маском, особенно в нынешний момент, это более или менее нормальный вариант.

Получится ли у них создать серьезного конкурента SpaceX? Ответ однозначен: нет. Эта лишь идея, которая нужна только менеджерам для того, чтобы высосать деньги из европейского бюджета.

А средств нет. Они это прекрасно понимают. Уже нет даже кредитных денег, не то что обычных, и поэтому надо придумывать что-то такое, чтобы все-таки их хоть немножко, но получить.

Идея нереализуема, в том числе потому, что они не понимают, как успех Маска был достигнут. Многие считают, что это за счет близости к государству, демпинга и больших контрактов с Пентагоном или NASA. Это не совсем так. Маск к своему нынешнему успеху шел 20 лет. Абсолютное конкурентное преимущество — вот его уникальное КБ полного цикла, ну, в том смысле, что там сосредоточены специалисты во всех необходимых компетенциях связанных с космосом».

Переговоры между тремя группами под кодовым названием Project Bromo начались еще в прошлом году. Чтобы сбалансировать бюджет, компании уже закрыли несколько проектов и сократили в общей сложности 3 тыс. сотрудников. Но до полного завершения сделки пройдет еще много времени, говорит председатель московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев: «Это не просто бизнес-решение, а еще и политическое, за ним стоят руководители стран Европы. По пресс-релизу компаний, которые завершат объединение и начнут работу в новом виде в 2027 году, они планируют только по Европе нанять около 25 тыс. сотрудников.

Безусловно, предстоит громадная работа по одобрению Еврокомиссией этой сделки. Она юридически очень сложная. На мой взгляд, такое объединение, его реализация, реструктуризация, слияние и учет дублирующих функций, которые, безусловно, есть в каждой из этих компаний, займет еще несколько лет.

Я абсолютно уверен, что антимонопольный регулятор — Еврокомиссия — осведомлен об этой сделке, и она имела длительный преддоговорной характер. Он длился больше года. Однозначно, все заинтересованные лица в курсе существенных условий. Предполагаю, что одобрение будет в дальнейшем носить больше формальный характер».

СМИ оценивают потенциальную годовую выручку объединения в $7,5 млрд. Всего компания будет управлять примерно 30 заводами, расположенными в Великобритании, Германии, Франции и Италии. Штаб-квартира корпорации расположится в Тулузе.

