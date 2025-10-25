Пермский машзавод на 37% снизил выручку

ПАО «НПО “Искра”» опубликовало финотчетность за девять месяцев 2025 года. Согласно отчету, выручка общества снизилась с 5,9 млрд руб. за девять месяцев 2024 года до 3,7 млрд руб. за девять месяцев 2025-го. Снижение составило 37%. Общество за отчетный период получило убыток в сумме 644 млн руб., что в 1,5 раза больше убытка за девять месяцев прошлого года (180 млн руб.).

Снижение объемов реализации стало следствием общего спада спроса на рынке газоперекачивающих агрегатов, а также исключительным положением группы компаний АО «ОДК», закрывшей доступ ПАО НПО «Искра» к пермским газотурбинным двигателям, пояснили «Ъ-Прикамье» в НПО. «В этих условиях компания перестраивает свой бизнес, фокусируясь на производстве центробежных компрессоров — направлении, в котором предприятие имеет многолетний опыт, подтвержденный поставками более 400 единиц динамического оборудования. Объединение усилий с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» вывело производственные мощности компании на качественно новый уровень, значительно увеличив потенциал. НПО «Искра» обладает всей необходимой инфраструктурой для полного цикла изготовления — от проектирования в собственном конструкторском бюро до испытаний на своей базе, что гарантирует высочайшее качество и надежность продукции. Таким образом, текущая корректировка объемов выручки — это трансформация, которая укрепляет позиции НПО «Искра» и открывает новые перспективы для роста в перспективном сегменте центробежных компрессоров»,— добавили в компании.

ПАО «НПО “Искра”» — преемник СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке и производстве двигателей для ракет различного назначения. В конце прошлого года НПО «Искра» было передано из входящей в структуру «Роскосмоса» ОРКК в АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”».