Глава Ингушетии наградил премьера Чечни за помощь участникам СВО
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов наградил медалью «За содействие и помощь участникам специальной военной операции» председателя правительства Чечни Магомеда Даудова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики Ингушетия.
Председатель правительства Чечни Магомед Даудов (справа)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Медаль Магомеду Даудову передал первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев. Он также подарил чеченскому премьеру Священный Коран, следует из публикации. В свою очередь, Магомед Даудов поблагодарил главу Ингушетии за подарок и награду.
На встрече особое внимание было уделено вопросам поддержки участников СВО. Магомед Евлоев высоко оценил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова, добавили в пресс-службе.