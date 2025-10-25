Глава Ингушетии наградил премьера Чечни за помощь участникам СВО

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов наградил медалью «За содействие и помощь участникам специальной военной операции» председателя правительства Чечни Магомеда Даудова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики Ингушетия.

Председатель правительства Чечни Магомед Даудов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель правительства Чечни Магомед Даудов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Медаль Магомеду Даудову передал первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев. Он также подарил чеченскому премьеру Священный Коран, следует из публикации. В свою очередь, Магомед Даудов поблагодарил главу Ингушетии за подарок и награду.

На встрече особое внимание было уделено вопросам поддержки участников СВО. Магомед Евлоев высоко оценил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова, добавили в пресс-службе.