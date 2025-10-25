Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о критериях красоты, перспективах сонного туризма, и о том, как китаец ушел жить в пещеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Женское лицо по умолчанию считается более привлекательным, чем мужское, во всех культурах. А черты, которые влияют на то, что девушек воспринимают красивыми, универсальны для большинства стран. Опять же, в отличие от мужских параметров привлекательности. Это заметила группа международных исследователей, пытаясь ответить на вопрос, который задал еще Чарльз Дарвин. Английский ученый обращал внимание, что в отличие от самцов в животном мире, с их ярким оперением и сложными ритуалами ухаживания, представителей homo sapiens не так сильно заботит их собственная внешность.

Ученые из Германии, Австралии и Швеции наблюдали за 12 тыс. испытуемых, пока те оценивали привлекательность людей на фотографиях без эмоций, макияжа или аксессуаров. Женские лица лидировали. Причем обаятельными их считали не только мужчины, но и сами женщины. Ученые объяснили это чувством солидарности. Мужчины же были более скупы на похвалу и оценивали строже не только друг друга, но и девушек.

Самым интересным в исследовании стало, что около 80% различий в оценках объясняется более мягкими, округлыми формами на фотографиях. Стоило убрать женственность, как лица девушек резко теряли привлекательность. А вот на оценку мужских снимков эти параметры никак не влияли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Стать осознаннее, сократить рабочие часы, урезать стресс, все переосмыслить и выбрать внутреннее благополучие — иногда такие эксперименты заходят дальше, чем можно себе представить. Например, издание South China Morning Post рассказывает о 35-летнем китайце по имени Мин Хенцай. Четыре года назад он разочаровался во всем, включая бессмысленную, по его словам, идею брака, оставил свою работу водителем, и ушел жить в пещеру.

50 кв. м нехитрого экологичного убранства он обустроил, и теперь встает в восемь утра, занимается земледелием, ест овощи со своего огорода, ведет блог на 40 тыс. подписчиков, возвращаться обратно к карьерной гонке или бешеному темпу жизни не собирается.

Брендан Гримшоу, главный редактор одной из британских газет, в 1960-х собрал свои накопления и потратил их на необитаемый остров на Сейшелах. Недвижимость обошлась ему примерно в $13 тыс. Он провел на острове около 40 лет, а после его смерти он приобрел статус национального парка.

Идеи бросить все и уехать в глушь часто встречаются и у состоятельных людей. Например, около десяти лет назад 80-летний американец Джордж Коннайт вел очень простую жизнь в доме без воды и отопления. После его смерти власти обнаружили на его счетах около $3 млн.

Впрочем, биохакеры за последние годы изобрели множество способов, которые позволяют перезагрузиться и не бросать мирскую жизнь насовсем. С помощью техник заземления, обнуления или так называемого сонного туризма. Но об этом — в другом выпуске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Британские ученые приступили к созданию человеческой ДНК с нуля. На реализацию уйдут десятилетия, но спорная инициатива вызывает повышенное внимание из-за своей неоднозначности.

Проект «Синтетический геном человека» стартовал в Кембридже, благотворительная организация Wellcome Trust уже выделила первые $14 млн на его развитие. На эти деньги ученые намерены собирать генетический код из химических элементов, и после синтезировать первую человеческую хромосому. Цель благая — попытаться создать эффективные методы лечения неизлечимых заболеваний и сотворить клетки, устойчивые к вирусам.

В начале 2000-х успех другого проекта «Геном человека», в ходе которого ученые пытались прочитать все буквы ДНК, породило немало критики. Те же самые этические вопросы возникают и к новому британскому исследованию. В частности, опасения связаны с возможным созданием так называемых дизайнерских детей. Родители потенциально могут воспользоваться этой функцией и полностью «отредактировать» будущего отпрыска, избегая нежелательных характеристик вроде неподходящего цвета глаз или волос.

И все эти попытки могут больно ударить по будущим поколениям, не говоря уже о том, что есть риск создания человекоподобных существ, от которых неизвестно, что ждать. Но сторонники проекта уверены, что эти риски можно минимизировать, а потенциальная польза все равно окажется больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Около 80 км и сутки непрерывной изнурительной ходьбы, которая заканчивается не всегда на позитивной ноте — так рискуют участники челленджа «100 тысяч шагов за один день», который завирусился в социальных сетях, и сейчас набирает новые обороты.

Его смысл — в преодолении, новых рекордах, демонстрации своей выносливости и приверженности фитнес-сообществу. Но часто пользователи соцсетей, которые присоединяются к этому тренду, не профессиональные спортсмены, и после такой внушительной дистанции, которая составляет почти две марафонских, получают больше охватов. Но каким путем?

Например, в апреле москвичка потеряла сознание после 50 тыс. шагов и девяти часов ходьбы. Другие пользователи рассказывали, что им становилось тяжело дышать, сердце колотилось с бешеной скоростью. Те, кто не достиг своей цели и сошел с дистанции, сообщал и о моральном ударе, из-за разочарования в себе.

Есть и другой вариант тренда — понежнее. Так называемая антикредитная ходьба. Участники этого марафона шагают по 10 км ежедневно в течение трех недель. Приверженцы практики уверены: положительный настрой поможет привлечь материальное благополучие и закрыть долги. Но теоретиками из научного сообщества механизм этого эффекта пока не изучен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Идея перспективного сонного туризма захватила отели по всему миру уже несколько лет назад. Речь о том, когда путешественники отправляются не за новыми впечатлениями, а за тем, чтобы просто выспаться. В тренде не только плотно задернутые блэкаут-шторы, но и другие способы убаюкать постояльцев и заработать.

Например, сеть отелей Zedwell с локациями в Лондоне и других британских городах, предлагает отдых стартовой стоимостью около $300 за ночь. В комнатах, которые сама компания называет убежищами, рассеянный свет, нет окон и телевизоров.

Six Senses на Мальдивах предлагает программу Sleep Wellness: в период от трех до 10 дней гости медитируют, выполняют дыхательные упражнения и получают доступ к приложению Timeshifter для эффективной борьбы с джетлагом. За недельное размещение двух уставших постояльцев на одной из вилл придется заплатить почти $4 тыс.

А в шумном Нью-Йорке в отеле Park Hyatt — умные кровати. Их матрасы оборудованы библиотекой умиротворяющих звуков, искусственным интеллектом, а утром они будят вас мягкими вибрациями.

Согласно опросу компании Hilton, 70% людей признаются, что спят лучше в отелях. По экспертным оценкам, рынок сонного туризма через 10 лет превысит $200 млрд, а отели продолжат привлекать ученых сомнологов и инвестировать большие средства в гаджеты, которые будут трепетно охранять сон.

Анна Кулецкая