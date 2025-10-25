В Екатеринбурге построят новый оперблок областной клинической больницы

В Свердловской областной клинической больнице №1 планируют построить новый операционный блок. Об этом по итогам встречи с полпредом в УрФО Артемом Жогой сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

Здание операционного блока было построено 50 лет назад, однако с того момента не обновлялось. При этом количество операций за это время выросло в 12 раз — до 27 тыс. в год. Уже готово техническое задание на проектирование и строительство, выделен земельный участок, сейчас в правительстве ищут источники финансирования проекта.

Помимо этого, планируют скорее завершить реконструкцию терапевтического корпуса Верхнепышминской ЦГБ. Работы начаты за счет областного бюджета и уже завершены на 70%, для их продолжения нужно федеральное финансирование. Всего в регионе до конца года введут в эксплуатацию еще четыре медицинских учреждения.

Анна Капустина