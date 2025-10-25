Под Волгоградом осудили экс-чиновника, за взятки оформлявшего документы на раков

Городищенский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 57-летнего бывшего начальника Городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных по уголовному делу о получении взяток за выдачу фиктивных ветеринарно-сопроводительных документов (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с 2019 года по 2023 год фигурант получал через посредника взятки от индивидуальных предпринимателей. Взамен он выдавал им ветеринарно-сопроводительные документы на рыбу и раков, тогда как фактический осмотр продукции не проводился. Они включали в себя ложную информацию о месте вылова и способа транспортировки. Из-за этого в оборот допускалась не прошедшая ветеринарно-санитарный контроль продукция, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан.

Суд признал фигуранта виновным в совершении шести эпизодов преступлений. Свою вину он не признал. По решению суда бывший начальник Городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных получил 4,5 года исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. руб. В течение четырех лет ему запрещено занимать определенные должности. Полученные в качестве взятки более 230 тыс. руб. конфискованы в доход государства. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов