В Волгограде заключили под стражу двух подозреваемых в угоне машины подростков

В Волгограде сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в угоне автомобиля подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранее 49-летний житель Волгограда рассказал полицейским о краже своего автомобиля «ВАЗ-2106», припаркованного у жилого дома по улице Борьбы. Стражи порядка нашли угнанную машину на одной из улиц Тракторозаводского района. Транспортное средство было в исправном состоянии.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в угоне — 17-ти и 18-летнего жителей Волгограда. Согласно предварительным сведениям, с целью покататься на чужом автомобиле они сломали его ручку, проникли в салон и завели транспорт путем смыкания проводов.

Следствие возбудило уголовное дело о неправомерном завладении машиной без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Подросткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Павел Фролов