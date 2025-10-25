Арзамасский завод «Старт» расширяет производство

Арзамасский литейно-механический завод «Старт» строит новое здание. В пристроенный к заводу корпус будет перенесен склад готовой продукции и некоторые другие службы, за счет этого увеличатся производственные площади для станочного парка с ЧПУ.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ЛМЗ «Старт» поставляет отлитые из цветных металлов и обработанные детали (более 3 млн штук ежегодно) для предприятий автопрома, космической, газодобывающей и горной промышленности. Как рассказал основатель арзамасского завода Анатолий Мигунов, при господдержке на предприятии прошло техническое перевооружение, в том числе был закуплен роботизированный комплекс.

«Относительно прошлого года мы на 10-12% увеличили объемы, несмотря на случившееся заметное падение в автомобильной промышленности. Мы, соответственно, тоже снизили отгрузку для автопрома, но за счет диверсификации и новых потребителей не только удержались, но и нарастили производство. На рынке не деремся, но локтями толкаемся активно», — рассказал Анатолий Мигунов.

Иван Сергеев