Волгоградец получил 3,5 года колонии за тяжкий вред здоровью пассажирке иномарки

Городищенский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 56-летнего ранее судимого местного жителя по уголовному делу о ДТП, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, днем 10 августа прошлого года нетрезвый фигурант управлял автомобилем «Шевроле Ланос» и съехал с проезжей части на улице Молодежной в р.п. Ерзовка, а затем протаранил кирпичную стену гаражно-строительного кооператива. В результате ДТП 51-летняя пассажирка этой иномарки получила тяжкий вред здоровью.

Фигурант полностью признал свою вину. По решению суда он получил 3,5 года исправительной колонии строгого режима. Также в течение трех лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов