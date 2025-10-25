В «Диснейленде» во Флориде умер третий человек за 10 дней

В тематическом парке развлечений Walt Disney World («Мир Уолта Диснея») во Флориде зафиксировали третий случай смерти среди гостей за последние 10 дней. Об этом сообщила газета New York Post.

В полиции подтвердили изданию, что в отеле Disney's Contemporary Resort умер мужчина, однако не раскрыли причину смерти.

На прошлой неделе в этом же отеле покончила с собой 31-летняя Саммер Эквитц. А 21 октября мужчина в возрасте около 60 лет потерял сознание в кемпинге Fort Wilderness Resort & Campground компании Disney. Его доставили в больницу, но врачи не смогли помочь пациенту.

Телеканал Fox News сообщал, что в июле 2023 года сотрудники полиции нашли на территории отеля Disney's Contemporary Resort тело 39-летнего мужчины.