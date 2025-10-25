Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава Самары стал зампредом Ассоциации городов Поволжья

Мэр Самары избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья. Решение принято на общем собрании организации. Об этом сообщил Иван Носков в своем Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ассоциация городов Поволжья представляет собой некоммерческую организацию, в которую входят муниципальные образования Поволжского региона. Кроме Самары в ней состоят Новокуйбышевск, Тольятти и Сызрань.

Всего в ассоциацию входят 32 города Поволжья. На собраниях организации ее участники обмениваются опытом работы в разных сферах. В частности, на последнем собрании речь шла о повышении демографии, поддержке и реабилитации ветеранов СВО, реализации нацпроектов. Отдельно обсуждались федеральный проект «Оздоровление Волги» и ликвидация стихийных свалок в Самаре.

