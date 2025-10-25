Зарубежные СМИ: Как США готовят военную операцию против Каракаса?

Вашингтон отправил в сторону Венесуэлы атомный авианосец Gerald Ford. Прикрывать самый большой в мире военный корабль будет ударная группа из крейсера, пяти эсминцев и 90 самолетов. Такой приказ отдал министр обороны США Пит Хегсет. Решение принято на фоне угроз Дональда Трампа в адрес венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В частности, американский президент сообщил, что разрешил ЦРУ проводить тайные операции против Каракаса. Вашингтон с сентября наносит удары по судам, на которых, как утверждает разведка, перевозят наркотики. Для этого Пентагон создал по поручению Дональда Трампа спецподразделения по борьбе с картелями в Латинской Америке. При этом, по словам президента, после начала кампании, поток наркотиков через море почти прекратился. Поэтому пришло время перейти «к земле», но с одобрения Конгресса, отмечал Трамп. Некоторые СМИ трактуют его слова как объявление о грядущей военной операции против Каракаса. А отправка авианосца показывает, что намерения Вашингтона стали серьезнее. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Gerald Ford ввели в строй в 2017 году. Он стал 11-м и новейшим авианосцем в арсенале Пентагона, напоминает Reuters. Корабль оснащен ядерным реактором и зенитными ракетами, может перевозить больше 75 истребителей, а на его борту служит 5 тыс. моряков.

Ударная группа авианосца еще собирается в Средиземном море, говорят источники Associated Press. В последний раз флотилию отправляли туда на фоне войны в секторе Газа и конфликта США с Ираном. Сам Gerald Ford сейчас стоит в порту Хорватии. Один из эсминцев находится в Аравийском море, а другой — в Красном. Когда именно группа доберется до Южной Америки, собеседники агентства не уточнили.

Таким образом, группа дополнит армию из уже 10 тыс. военных, половина из которых находится на восьми кораблях в Карибском море, а другая половина — на базах в Пуэрто-Рико. Для военных экспертов The New York Times авианосец меняет обстановку в регионе. С ним американский флот станет уникальным по своей мощи и даст сигнал, который Белый дом использовал в других конфликтах. Президенты США десятилетиями отправляли авианосцы на Ближний Восток, когда хотели показать решимость Вашингтона. Эта же отправка подчеркнет, что у администрации Трампа изменились приоритеты в национальной безопасности. В будущем Белый дом допускает и наземные удары по Венесуэле, говорят собеседники газеты.

CNN уточняет, куда армия готова наносить удары внутри страны. Целью могут стать нарколаборатории и маршруты, по которым картели перевозят товар. При этом Трамп пока не решил, стоит ли проводить операцию на земле, говорят источники телеканала. Президент не исключает возможности переговоров с Каракасом, даже после того, как администрация прекратила контакты с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В администрации Трампа тоже нет четкой позиции. По данным CNN, некоторые чиновники настаивают не просто на операции, а на смене режима Мадуро. По их мнению, кампания по борьбе с наркотиками может надавить на людей из окружения венесуэльского лидера, особенно тех, кто сотрудничает с картелями. А это, в свою очередь, приведет к отставке президента. Впрочем, Трамп с решением не торопится, учитывая, что сейчас он сосредоточился на поездке в Азию и переговорах с Россией и Украиной.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".