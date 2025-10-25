Прокуратура добилась возобновления подачи газа в многоквартирном доме Волгограда

В Волгограде в многоквартирном доме возобновили подачу газа благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка показала, что подача газа приостановлена в многоквартирном доме № 105 по пер. Крестьянский. При этом ООО «Газпром газораспределение Волгоград» нарушило порядок приостановлении подачи газа в 16 жилых помещений указанного строения.

В связи с этим прокуратура Советского района Волгограда внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организации. В настоящее время газоснабжение в доме № 105 восстановлено в полном объеме.

Павел Фролов