«Рикор Электроникс» начнет выпускать собственные корпуса для ноутбуков

АО «Рикор Электроникс» (г. Арзамас) выпускающее автомобильную электронику, платы и компьютерную технику, планирует начать производство собственных корпусов для ноутбуков. Арзамасское предприятие производит ноутбуки под собственным брендом для различных корпоративных заказчиков, а также продает их через маркетплейсы.

Мощности «Рикор Электроникс» позволяют собирать до 30 тыс. лэптопов ежемесячно, рассказал гендиректор компании Андрей Шперлинг. По его словам, сейчас в компании ждут поставку материалов для корпусов и до конца 2026 года намерены начать их выпуск. Директор АО по маркетингу и продажам Наталия Юматова добавила, что это будет первое в России производство корпусов для ноутбуков — компания избавится от необходимости закупать их за рубежом.

«Несмотря на кажущуюся простоту корпуса, для него требуется очень тонкое литье. Корпус, в который крепится вся электронная начинка ноутбука, требует очень большой точности. Поэтому процесс подготовки к производству корпусов был не быстр и очень трудозатратен. Помимо разработки самого корпуса до полугода занимает изготовление пресс-формы, затем необходима пуско-наладка производственого оборудования», — рассказала госпожа Юматова.

С учетом производства собственных корпусов доля отечественных компонентов в ноутбуках «Рикорс Электроникс» повысится до 70%. При этом арзамасскому производителю приходится работать на очень конкурентном рынке. На маркетплейсах представлено около 500 различных брендов ноутбуков, рассказал Андрей Шперлинг. Однако производитель рассчитывает на рост своего производства.

