В Саратове устранили нарушения земельного законодательства благодаря прокуратуре

В Саратове устранили нарушения земельного законодательства после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Специалисты провели проверку после обращения жителя Октябрьского района Саратова на личный прием к прокурору региона Сергею Филипенко и выяснили, что в двух дворах многоквартирных жилых домов областного центра на землях, государственная собственность на которые не разграничена, установлены парковочные блокираторы и столбики с цепочками. Из-за этого граждане и автомобили не могут свободно передвигаться.

Надзорное ведомство не выявило правоустанавливающих и прочих документов, подтверждающих законность размещения указанных конструкций. Прокуратура внесла представление главе администрации Октябрьского района Саратова. В итоге незаконно установленные сооружения демонтировали.

Павел Фролов