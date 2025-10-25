В Волгоградской области в ДТП погибли четыре человека, подключилась прокуратура

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП с четырьмя погибшими в Жирновском районе, которую проводит следствие. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла примерно в 17:44 накануне, 24 октября, на 22-м км автодороги «Калининск — Жирновск — Котово — Камышин». Там 20-летний водитель автомобиля «Лада» объезжал припаркованный вдоль дороги «КамАЗ» со знаком аварийной остановки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Рено Сандеро», за рулем которого находился 65-летний мужчина.

На месте происшествия погибли оба водителя, 18-летний пассажир «Лады» и 57-летняя пассажирка иномарки. На место ДТП выезжал прокурор Жирновского района Роман Громов.

Павел Фролов