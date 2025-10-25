В Оренбуржье муниципалитет остался без воды из-за аварии

В городе Ясный Оренбургской области произошла авария на насосной станции водозабора ООО «Исток». Это привело к отключению водоснабжения на водоочистные сооружения утром в субботу, 25 октября. Об этом сообщила глава Ясненского муниципального округа Татьяна Силантьева.

Горячее водоснабжение в многоквартирные дома будет восстановлено после устранения неисправности. Время ликвидации аварии неизвестно.

Также местная ресурсоснабжающая организация ввела временный график подачи холодной воды. Ее будут подавать с 18:00 до 21:00 (MSK+2). 26 октября холодная вода будет доступна с 9:00 до 12:00 и с 18:00 до 21:00.

Георгий Портнов