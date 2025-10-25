Иск о банкротстве бывшего председателя правления Экопромбанка принят к производству

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск о несостоятельности бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда. Судебное заседание назначено на 18 ноября 2025 года. Сумма претензий к господину Туеву составляет 319,5 млн руб.

Признания Андрея Туева несостоятельным добивается обанкротившийся Экопромбанк, функции конкурсного управляющего которого выполняет Агентство по страхованию вкладов.

В начале года суд удовлетворил требования ГК «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании 319,5 млн руб. с господина Туева, бывшего зампреда правления Вадима Манина и предпринимателя Сергея Фирсова солидарно. Речь идет об ущербе по уголовному делу о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями. В 2022 году Андрей Туев был приговорен за это к семи годам лишения свободы, однако в 2024 году суд освободил его условно-досрочно.