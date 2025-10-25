«Справедливая Россия» удалит из названия «Патриотов» и «За правду» Прилепина

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» вернет себе прежнее название «Справедливая Россия».

«Мы на сегодняшнем съезде вернем нашей партии традиционное название ... Полное название будет звучать Социалистическая партия "Справедливая Россия"»,— сказал Сергей Миронов (цитата по ТАСС).

Делегатов партии на XV съезде поприветствовал президент России Владимир Путин. Он заявил, что СРЗП на протяжении многих лет пользуется поддержкой избирателей и играет заметную роль в общественной и политической жизни страны. Президент пожелал делегатам «успехов и всего самого доброго».

В 2021 году «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» (основана писателем Захаром Прилепиным) и «Патриоты России». После слияния объединенная структура получила название «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», однако впоследствии в публичном и официальном употреблении закрепился сокращенный вариант «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП).

В октябре 2024 года Сергей Миронов заявил, что СРЗП сменит идеологию на «патриотический социализм», потому что «в условиях проведения специальной военной операции по-иному быть не может».