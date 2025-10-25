ТАСС: в России разработали сценарии применения «дрона Судного дня»

Российские специалисты разработали сценарии для использования специального FPV-дрона, который называют «дроном Судного дня». Этот БПЛА входит в проект «Хруст», он является частью системы мониторинга уровней загрязнения после нанесения ядерных ударов.

«Детали сценариев мы не раскрываем, однако работы над проектом находятся в активной фазе», — сказал разработчик. Дмитрий Кузякин отметил, что предлагаемые сценарии могут применяться как в гражданской обороне, так и для нужд Минобороны.

«Дрон Судного дня» может летать до 20 минут. В зонах сплошного заражения его дальность составляет 500 метров, а в зонах переменного заражения — до 2 километров. Система может работать из бронированной техники и в движении.