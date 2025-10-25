В Самаре рецидивист организовал в офисном центре онлайн-казино

Силовики пресекли деятельность онлайн-казино в офисном центре Самары. Незаконная организация работала в Кировском районе города. Об этом сообщает прокуратура.

Работу онлайн-казино организовал ранее судимый 30-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).

Следствие установило, что в июле 2025 года обвиняемый занялся незаконным игорным бизнесом. Для этого он купил 15 компьютеров с программным обеспечением для азартных игр через интернет.

Фигурант дела арендовал помещение в офисном центре, где разместил оборудование и подключил его к сети. В настоящее время расследование завершено. Утверждено обвинительное заключение по делу. Материалы переданы на рассмотрение в суд.

Георгий Портнов