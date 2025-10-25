Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Перми долги по ипотеке выросли в два раза с начала года

Задолженность по ипотеке на покупку готового жилья в Перми к началу сентября 2025 года превысила 2,2 млрд руб. и увеличилась в два раза по сравнению с началом года (1, 1 млрд руб.). Об этом сообщает rifey.ru со ссылкой на агентство «Долговой консультант».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Долги по ипотеке на строящееся жилье достигли 227 млн руб. — на 118% больше, чем в начале года. Как рассказали эксперты, многие заемщики не справились с финансовой нагрузкой, взяв кредиты по льготным программам и рассрочкам от застройщиков, с чем и связан рост задолженностей.