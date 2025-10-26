На платных дорогах «Автодора» понижается разрешенный скоростной режим

С 27 октября отменяется сезонный повышенный скоростной режим, который ранее действовал на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонны. Об этом сообщила госкомпания «Автодор».

Лимит в 110 км/ч вводится на М-11 от Солнечногорска до деревни Воскресенское в Тверской области; на северном обходе Твери (с 147-го по 210-й километр); на отрезке от села Медное в Тверской области до Санкт-Петербурга (с 210-го по 680-й километр), а также на обходе Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области (с 517-го по 544-й километр) трассы М-4. Лимит в 90 км/ч вводится на обходе Ефремова в Тульской области (с 297-го по 322-й километр) трассы М-4 «Дон».

«Переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях,— сообщили в "Автодоре".— В апреле будущего года разрешенная скорость на этих участках вновь будет увеличена до 130 и 110 км/ч».

Иван Буранов