Вступил в силу закон о сохранении льгот олимпиадников на время военной службы

26 октября вступил в силу закон, исключающий период военной службы из срока действия результатов олимпиад. Сейчас результаты действуют четыре года. Предполагается, что в этот срок не будет засчитываться время, потраченное на прохождение срочной службы, военной службы по мобилизации и контракту и участие в СВО.

Проект поправок к ст. 71 закона «Об образовании» внесли на рассмотрение депутаты ЛДПР. В пояснительной записке парламентарии указывали, что существующая редакция статьи «ставит в неравное положение» победителей и призеров олимпиад, участвующих в боевых действиях.

В январе они вносили аналогичную инициативу по заморозке срока действия сертификата ЕГЭ на время армейской службы. Авторы указывали, что такие изменения «будут справедливы в первую очередь по отношению к участникам СВО». Госдума приняла закон в июле.

Полина Мотызлевская