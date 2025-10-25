Coca-Cola на 10 лет продлила права на товарный знак в России

The Coca-Cola Company продлила на 10 лет действие исключительного права на товарный знак Coke в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка на товарный знак продлена до 14 августа 2035 года. Он прошел регистрацию по одному классу международной классификации товаров и услуг — безалкогольные несолодовые напитки и сиропы для их изготовления.

Бренд Coke был впервые зарегистрирован в СССР в 1946 году, после чего компания неоднократно продлевала права на использование марки. Предыдущее продление действовало до 14 августа 2025 года.

The Coca-Cola Company приостановила работу в России в марте 2022 года. Структуры подконтрольной ей Coca-Cola HBC сосредоточились на локальных брендах. В российской рознице оригинальная Coca-Cola присутствует за счет поставок из других стран, в частности из Ирана и Азербайджана.