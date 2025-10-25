Аренда авто претендует на прибыль

Аренда автомобилей приносит на 26% больше дохода, чем сдача квартир. К такому выводу пришли аналитики платформы «Консоль». В частности, эксперты отмечают, что средний ежемесячный доход от проката авто превысил 95 тыс. руб., тогда как за сдачу квартиры можно получить 75,5 тыс. руб. Аналитики проанализировали доходы самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Согласно выводам исследования, в Москве и Санкт-Петербурге автомобиль окупается примерно в 10 раз быстрее квартиры. Кроме того, доход от сдачи в аренду авто может покрыть и кредиты владельца, в том числе регулярные платежи за квартиру, подчеркивают эксперты.

Впрочем, основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль с выводами аналитиков не согласен: «Бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Всегда, когда аналитики высказываются по поводу той или иной бизнес-идеи, называя ее выгодной и гениальной, сразу возникают вопросы. В данном случае непонятно, что исследователи считают "средним" автомобилем. Какой это класс? И возникает множество нюансов.

Если сравнивать аренду квартир и машин, нужно начать с того, что автомобиль имеет остаточную стоимость. И после аренды он теряет в цене, в то время как, например, жилье, квартира, офис, коммерческие метры, как правило, с годами в цене все-таки растут. Арендное авто может утратить до нуля свою товарную остаточную стоимость за пять максимум семь лет. Недвижимость же ее наращивает, особенно если рынок отыгрывается, по сути, являясь безопасной инвестицией. Поэтому, когда мы говорим о доходности, нужно смотреть на вложенный капитал с точки зрения конечного входа и выхода.

А если говорить в отрыве от контекста, мол, на машине реально зарабатывать 100 тысяч. Да, можно, но давайте посчитаем ежегодные страховки, ТО, регулярный и непредвиденный ремонт, аварии. Но рынок аренды машин он не такой большой. И если какая-то группа единомышленников сегодня захочет на этом рынке создать какой-то качественный продукт и в этом преуспеть, у нее есть все шансы и показать хорошую рентабельность, и хороший результат».

При стабильной сдаче без простоев полная окупаемость автомобиля наступает примерно через два года, отмечают аналитики. При этом ипотечная квартира полностью покрывает свою цену в среднем за 20 лет.

Но авто-прокат в отличие от сдачи жилья в аренду — активный бизнес, который требует ресурсов, считает основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин: «Безусловно, это экономические факторы. Сдавать в аренду авто выгоднее, больше рисков, но и доход выше, как всегда в бизнесе. Сдача квартиры — это менее рискованный бизнес. Автомобиль может получить неотвратимые повреждения, у него быстрее износ. Я бы сказал так: все-таки сдача недвижимости — это относительно пассивный доход, а сдача автомобиля в аренду — бизнес, который требует инфраструктуру, участия собственника. Плюс он несет в себе высокие риски. Любое ДТП, даже если машина застрахована, выбывает и не приносит доход. Естественно, это учитывается в цене при сдаче».

Переориентироваться с рынка недвижимости на рынок проката автомобилей ради прибыли было бы ошибкой, считает кандидат экономических наук и автор YouTube-канала «Простые числа» Олег Комолов: «Автомобиль и квартира — это покупки с совершенно разным первоначальным объемом инвестиций. Более того, срок жизни машины и квартиры несопоставим. Автомобиль изнашивается в границах нескольких лет, а квартира — это все-таки товар с более долгим сроком использования. Сравнивать две эти цифры не совсем корректно. Понятно, что есть временные рыночные отклонения, и сейчас, из-за высокой ключевой ставки, в целом все рынки ведут себя нетипичным образом. Спрос серьезно просел из-за дороговизны кредита, но, наверное, было бы преждевременно говорить, что автомобили — это значительно более выгодная инвестиция, чем недвижимость».

Согласно исследованию компании «Дом.РФ», по итогам третьего квартала этого года рынок аренды жилья в Москве обновил исторический максимум. По данным аналитиков, в столице средняя стоимость съемных квартир выросла на 23% до 115 тыс. руб.

