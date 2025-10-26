Цены на техосмотр автомобилей вырастут в некоторых регионах с 2026 года

Субъекты федерации готовятся индексировать тарифы на техосмотр с 2026 года. Соответствующие документы опубликованы на портале pravo.gov.ru, обратил внимание “Ъ”.

В Амурской области постановлением регионального правительства тариф для проверки легковых авто повышается с 1 января с 1806 до 1855 руб., в Еврейской автономной области — с 1209 до 1324 руб., в Ростовской области — с 1098 до 1203 руб., в Челябинской области — с 1097 до 1201 руб., в Мордовии — с 1097 до 1201 руб., в Тюменской области — с 1096 до 1200 руб. Информации по остальным регионам еще нет.

Владельцы легковых автомобилей, напомним, обязаны проходить ТО при перерегистрации машин старше четырех лет и при изменениях конструкции машин. Ежегодно выдается более 5,4 млн диагностических карт по итогам проверки легковых автомобилей. Цены на техосмотр ежегодно устанавливают регионы на основании методики Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

С 1 сентября 2025 года поправками к Налоговому кодексу введена новая пошлина в размере 500 руб. за внесение сведений в информационную систему техосмотра МВД при оформлении диагностической карты техосмотра. Министерство разъясняло, что уплачивать пошлину должен автовладелец (в дополнение к утвержденному тарифу на ТО).

В 2026 году цена на ТО может вырасти еще больше: ФАС запланировала изменения в ведомственную методику расчета цен, установив минимально допустимую цену в размере 1,15 тыс. руб. для осмотра легковой машины без учета новой госпошлины. Документ сейчас находится на государственной регистрации в Минюсте, сообщили “Ъ” в ФАС.

Иван Буранов