Цивилев: РФ переориентировала поставки нефти и газа с Запада на Восток и Юг

Министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что Россия завершила переориентацию экспортных поставок газа, нефти, нефтепродуктов и угля с Запада на Восток и Юг. В интервью ТАСС он отметил, что стратегическая цель достигнута.

«Цель по переориентации поставок газа, нефти, нефтепродуктов и угля на Восток и Юг уже выполнена», — сказал министр.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что доля дружественных стран в экспорте российской нефти достигла 94%, а поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — 81%. В 2024 году в АТР была направлена треть от экспорта российского газа, что превышает 50 млрд кубометров.

Согласно госпрограмме «Развитие энергетики», доля стран АТР в экспорте российских энергоресурсов к 2027 году должна достичь 69%.