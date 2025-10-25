В Троицком районе в ДТП погиб один человек и пострадали пять

После столкновения автомобилей в Троицком районе погиб водитель одной из машин, находившиеся в салоне другого транспортного средства пострадали, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, поздним вечером 24 октября 60-летний водитель Honda при выезде со второстепенной дороги на трассу Троицк — Октябрьское не уступил автомобилю Renault Symbol, которым управлял 61-летний водитель. В результате ДТП находившийся за рулем первой машины погиб на месте, он не был пристегнут. Пострадали водитель Renault и четыре его пассажира. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.