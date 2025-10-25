Годовой план по капремонту многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 95%

В Татарстане работы по капитальному ремонту многоквартирных домов за 2025 год выполнены на 95%, сообщил первый замглавы Минстроя республики Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства.

Программа охватывает 42 муниципалитета, и в 26 из них работы завершены полностью.

Подрядчики завершили ремонт в 722 домах, включая 39 объектов, сданных за последние две недели. В настоящее время в 149 домах продолжаются ремонтные работы.

Влас Северин