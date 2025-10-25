Стармер призвал «коалицию желающих» дать Украине дальнобойные ракеты

Участники «коалиции желающих» меняют стратегию в отношении России, пишет The Telegraph. Издание указывает, что на встрече в Лондоне 24 октября премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил план максимального давления на Москву. Цель, согласно публикации, — остановить военный конфликт и вынудить президента России начать переговоры.

По словам господина Стармера, прекращение огня становится маловероятным, поэтому основное внимание должно быть направлено на сдерживание России. Он также похвалил президента США Дональда Трампа за введение санкций против российских нефтяных компаний.

По данным The Telegraph, британский премьер на встрече призвал союзников предоставить Украине ракеты большой дальности.