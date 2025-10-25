В Заречном 15-летнего подростка обвиняют в убийстве знакомого ударом в живот

В Заречном завершили расследование в отношении 15-летнего местного жителя, который обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как утверждает следствие, днем 6 августа обвиняемый гулял вместе с друзьями по одному из сел Белоярского района. Во время прогулки у него произошел конфликт.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, причиной ссоры стало то, что кто-то порвал обвиняемому ремешок часов. Тот пытался выяснить, кто это сделал, однако его игнорировали и смеялись над ним, что разозлило подростка.

Обвиняемый ударил этого 15-летнего знакомого кулаком в живот и нанес ему тупую травму. Из-за травмы возникли осложнения, из-за которых подросток через небольшое время умер там же.

«По итогам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— рассказали в пресс-службе СКР.

Анна Капустина