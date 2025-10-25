АПЗ намерен увеличить выпуск гражданской продукции

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И Пландина рассчитывает поднять долю гражданской продукции с 5% до 10% в выпускаемой номенклатуре товаров. Сейчас основной объем изделий предприятия относится к тематике гособоронзаказа. Как рассказал заместитель гендиректора АПЗ Алексей Телегин, в денежном эквиваленте ежемесячный выпуск аппаратуры составляет около 3

млрд руб. Объемы производства приборов за год выросли на четверть в основном за счет продукции военного назначения.

При этом перед АПЗ поставлена задача увеличивать производительность труда и развивать производство гражданских товаров. «Мы делаем газовые и промышленные счетчики, различную измерительную аппаратуру, входим в ТОП-5 российских производителей по расходометрии. Сейчас растет гражданская авиация, в том числе малая и средняя. Со следующего года мы планируем начать выпуск светильников для самолетов, противообледенительных устройств и других приборов. Хотим увеличить и долю медтехники. Активно изучаем рынок, ищем, чем наш завод может быть полезен стране с точки зрения именно гражданской продукции. Если окунуться в историю, то АПЗ выжил именно за счет “гражданки” в сложные 90-е годы», — рассказал Алексей Телегин при посещении предприятия арзамасского завода Клубом парламентских журналистов.

Зампред комитета по экономике заксобрания Нижегородской области Николай Упирвицкий добавил, что кроме АПЗ, в Арзамасе еще немало заводов, которые также готовят новые мощности и модернизируют свое оборудование. «Этот рост, безусловно, является следствием воли и трудолюбия коллективов, руководителей и собственников. Однако важную роль играют и меры государственной поддержки, которые позволяют предприятиям, несмотря на высокие кредитные ставки, обновлять производство, расширяться и осваивать выпуск востребованной продукции. Арзамас — это не только исторический и духовный центр. Еще с середины прошлого века город стал крупным и серьезным промышленным центром», — рассказал депутат Упирвицкий.

Иван Сергеев