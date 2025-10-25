В Оренбуржье чиновники отказали жене участника СВО в выплате на ремонт дома

Администрация Кирсановского сельсовета Тоцкого района Оренбургской области отказалась предоставлять выплату на ремонт дома супруге участника спецоперации. Жена военнослужащего нуждалась в средствах на восстановление здания, подтопленного во время паводка в 2024 году, но чиновники не нашли оснований для этого. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что заявительница направила обращение чиновникам в апреле 2025 года. Но местная администрация решила, что строение не получило повреждений, и отказала женщине в выплате.

После этого надзорное ведомство потребовало провести повторное обследование. Чиновники проверили здание, признали ущерб и выплатили супруге военнослужащего 1 млн руб. на ремонт.

Георгий Портнов