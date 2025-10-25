В Татарстане за неделю почти на 5% подорожали помидоры и яйца

В Татарстане с 13 по 19 октября зафиксировали рост цен на яйца и помидоры, сообщает Татарстанстат.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Стоимость куриных яиц выросла на 4,58%, или более чем на 3 руб. Помидоры подорожали почти на 5%, достигнув 160,05 руб. за килограмм.

Также подорожали огурцы, пшеничная мука, молоко и картофель. Цена на огурцы выросла с 102,44 до 105,61 руб. за килограмм, на пшеничную муку — с 44,42 до 45,05 руб., а на молоко — с 87,39 до 88,34 руб. за литр. Цена на картофель увеличилась на 4,24%, составив 34,39 руб. за килограмм.

Однако некоторые продукты подешевели. Цены на мясные консервы для детского питания снизились на 21,85 руб., до 1079,66 руб. за килограмм. Сливочное масло подешевело на 3,56 руб., до 1034,73 руб. за килограмм.

Влас Северин