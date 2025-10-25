Магомед Адиев останется главным тренером «Крыльев Советов» до конца сезона

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» не собирается расторгать контракт с главным тренером Магомедом Адиевым. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Адиев — наш тренер. С "Крыльями" до конца сезона. Обсуждаем будущее»,— говорится в сообщении.

Слухи о грядущей отставке Магомеда Адиева глава региона назвал «спекуляцией и хайпом». В четверг СМИ сообщили о том, что главный тренер «Крыльев Советов» может покинуть пост, если волжане проиграют ЦСКА. Матч между командами пройдет в Москве в субботу, 25 октября.

Магомед Адиев работает в самарском футбольном клубе с июня 2025 года. Прежний наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, работавший в «Крыльях Советов» с 2020 года, ушел с поста в конце мая, после завершения сезона. Он стал главным тренером футбольного клуба «Сочи».

Георгий Портнов