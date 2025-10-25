В Марий Эл сбор зерна вырос на 31% по сравнению с прошлым годом

По итогам уборочной кампании в Марий Эл собрали на 31% больше зерна по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев, передает ТАСС.

За девять месяцев аграрии произвели 270 тыс. тонн мяса и 185 тыс. тонн молока, что на 3% больше, чем в прошлом году. Также было собрано 405 млн яиц, что на 9% больше прошлогоднего показателя. Ожидается, что объем сельхозпродукции в этом году достигнет 65 млрд руб.

Юрий Зайцев подчеркнул, что развитие агропромышленного комплекса обеспечивается ответственным подходом аграриев и поддержкой властей. Продукция Марий Эл экспортируется в 16 стран и поставляется в более чем 70 регионов России. В этом году из бюджета выделено свыше 300 млн руб. на приобретение техники и поддержку молочных хозяйств.

Влас Северин