Концерт ДиДюЛи, шоу Anime Symphony Japan и выставка «Мьянма — золотая земля»

25 октября (суббота)

В Доме ученых СО РАН пройдет выступление музыканта ДиДюЛя. Он представит новую программу «Голос сфер». Прозвучат как новые произведения, так и композиции, ставшие классикой инструментальной музыки. Начало в 19:00.

В Новосибирском государственном художественном музее пройдет лекция Ольги Куржуковой «Гений и место. Климт и Вена». Гости смогут погрузиться в мир творчества великого австрийского художника и декоратора Густава Климта. Лектор расскажет, как его герой черпал вдохновение из окружавших его городских просторов. Особое внимание будет уделено архитектурным памятникам, которые оставили свой след в творчестве художника. Начало в 13:30.

26 октября (воскресенье)

В НОВАТе покажут «Баядерку» — балет Мариуса Петипа. Артисты новосибирского театра оперы и балета представят трагическую историю любви индийской храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора. Первый показ «Баядерки» состоялся в 1877 году на сцене петербургского Большого театра. Начало в 13:00.

27 октября (понедельник)

В Доме ученых СО РАН в рамках концертного тура «Ангел и Демон» выступит группа «КняZz». Шоу получило название по одноименной песне со второго альбома коллектива «Тайна кривых зеркал». Программа будет состоять из лучших песен группы «КняZz», также прозвучат песни Андрея Князева из репертуара панк-рок-группы «Король и Шут». Начало в 19:00.

28 октября (вторник)

В ДК Железнодорожников пройдет концерт японского дирижера Кеничи Симура Anime Symphony Japan. Прозвучат лучшие саундтреки из легендарных японских аниме в исполнении симфонического оркестра. Музыканты исполнят Neon Genesi, Evangelion, Sword Art Online, Fate/zero, Fullmetal Alchemist, Black Butler, Attack on Titan, JoJo’s Bizarre Adventure, Tokyo Ghoul, Tokyo Revengers и другие. Начало в 19:00.

29 октября (среда)

В концертном зале им. Каца джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» и ямайская певица Анжелика Дексон представят концерт «От моря Карибского до моря Обского». Музыканты исполнят ямайские композиции, мировые хиты и современные соул-треки. Начало в 19:00.

В Доме джаза пройдет винно-музыкальное мероприятие Wine&Jazz. На саксофоне сыграет Андрей Побожий. Начало в 19:00.

30 октября (четверг)

В Новосибирском государственном художественном музее открылась выставка «Мьянма – золотая земля». Соорганизатором мероприятия выступило генконсульство Республики Союз Мьянма. Экспозиция включает три раздела — географический, исторический, а также «Люди и культура Мьянмы». Всего будет представлено более 130 экспонатов. Начало в 12:00.

31 октября (пятница)

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии в рамках цикла «Классика по пятницам» пройдет концерт «Танго в Версале». Музыканты исполнят композиции родоначальника стиля «танго нуэво» Астора Пьяццоллы и французского композитора, джазового пианиста Клода Боллинга. Начало в 19:00.

В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Многоликий кварц». В экспозиции представлена коллекция кварцев геолога и популяризатора науки Виктора Мамина. География образцов охватывает Россию и Казахстан. Начало в 12:00.

В пространстве «Арт Ель» откроется выставочный керамический проект «В горошек». Экспозиция посвящена юбилею мастерской «В горошек». На выставке будут представлены выпускные работы участников курса и преподавателей мастерской. Начало в 12:00.

Александра Стрелкова