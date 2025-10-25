Пермяки смогут летать в Турцию всю зиму

Чартерные полеты из Перми в Анталью (Турция) будут осуществляться всю зиму и первый месяц весны, свидетельствует расписание аэропорта Большое Савино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Перми Фото: пресс-служба аэропорта Перми

Полеты будет выполнять турецкий лоукостер Southwind Airlines («Южный ветер») раз в неделю по пятницам, начиная с 21 ноября и до 27 марта 2026 года. Время в пути — 4 часа 10 минут. Тип судна — Boeing 737. Основная масса чартерных перелетов до Антальи закроется до конца ноября.