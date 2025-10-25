В Элисте после взрыва в жилом доме задержали мужчину

В многоквартирном доме в Элисте произошел взрыв. Пострадала женщина — она получила ушибы и ссадины от осколков стекла. Правоохранители задержали мужчину, передает ТАСС.

Пресс-служба администрации Элисты сообщила РЕН ТВ, что во время ссоры супругов мужчина взорвал гранату. Инцидент произошел вечером 24 октября в седьмом микрорайоне города.

В результате взрыва кухня одной из квартир получила незначительные повреждения. Всех жителей подъезда эвакуировали.