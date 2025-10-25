Богомаз: с начала боевых действий по Брянской области нанесено 19,7 тыс. ударов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с начала российско-украинского конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по 19,7 тыс. ударов по территории региона.

В интервью агентству «РИА Новости» господин Богомаз уточнил, что с января по сентябрь 2025 года ВСУ нанесли по территории Брянской области 14,2 тыс. ударов. «К сожалению, есть жертвы среди мирного населения: погибли 53 человека»,— добавил он.

Ранее Александр Богомаз сообщил, что правительство выделило региону из федерального бюджета 12,2 млрд руб. Деньги должны пойти на восстановление и защиту инфраструктуры, а также выплаты гражданам.