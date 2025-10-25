В заксобрании Ямала поспорили о праве депутатов участвовать в заседаниях онлайн

Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) должно ограничить участие парламентариев в заседаниях комитетов в дистанционном формате и обязать их приходить на обсуждения очно, заявила депутат Елена Кукушкина (КПРФ) на рассмотрении вопроса о внесении изменений в положение о комитетах заксобрания. «Написано, что депутат обязан лично присутствовать, но не приходит. Дальше есть ссылка, что может быть по видеосвязи, но считаю, что это не верно. Когда это принималось в 2021 году, это было обосновано и понятно, но сейчас многие депутаты злоупотребляют этим правом, передают право голосования, это не правильно»,— подчеркнула коммунист.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Заместитель председателя заксобрания Виктор Казарин («Единая Россия»; ЕР) выступил против предложения госпожи Кукушкиной, отметив, что пандемия COVID-19 научила их «работать в сложных ситуациях». «Есть отдельные наши коллеги, которые по производственной необходимости или по состоянию здоровья не имеют возможности здесь присутствовать, вполне резонно они передают голос тому, кому доверяют, или участвуют в режиме видео-конференц-связь (ВКС)»,— пояснил он.

Вице-спикера поддержал депутат Игорь Герелишин (ЕР), добавив, что парламентарии, которые работают на непостоянной основе (не получают зарплату из бюджета ЯНАО) не всегда могут в «нужное время явиться в нужное место». «Для человека, находящегося здесь, приоритетным является очное участие, но если по объективным причинам нет возможности, мы не должны лишать депутата права принять участие в работе комитета дистанционно»,— подчеркнул единоросс.

Спикер Сергей Ямкин (ЕР) отметил, что опыт ямальского парламента по работе в онлайн-формате переняли «многие законодательные органы для себя как пример лучшей работы».

По итогам обсуждения поправки в положение в положение о комитетах поддержал 21 депутат, один — выступил против.

Василий Алексеев