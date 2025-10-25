СКР возбудил уголовное дело из-за обрушения крыши на Ладожском вокзале

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге частично обрушилась крыша одной из платформ. Никто не пострадал. Западное межрегиональное управление на транспорте возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Часть крыши обрушилась примерно в 18:00 мск 25 сентября. Фрагменты строения упали на 12-ю платформу и железнодорожные пути. Над платформами находится надземная стоянка для автомобилей.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что со стоянки эвакуируют припаркованные автомобили. График движения поездов нарушен не был. Вход на Ладожский вокзал со стороны Зольной улицы закрыт.